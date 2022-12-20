جامعة حلوان تطلق مشروع طلابى لتجميل الكليات وزراعة ألف شجرة.. صور

محمد صبحى

أطلقت جامعة حلوان مشروع تشغيل ألف طالب فى المرحلة الأولي بكليات الحاسبات والذكاء الإصطناعى، والصيدلة، والتكنولوجيا والتعليم، والتجارة وإدارة الأعمال، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومحمد ناصر أمين عام الجامعة، وإشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وراشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وطارق اسماعيل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.

استهدف المشروع مشاركة طلاب الجامعة فى تجميل كليات الجامعة، بالإضافة إلى زراعة 1000 شجرة في المرحلة القادمة، والمشاركة فى أعمال الصيانة ( النجارة و الكهرباء و النقاشة )، طبقا لتوجيهات الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بالإستفادة من قدرات الشباب الإبداعية فى تجميل الجامعة و المشاركة فى تنفيذ مبادرة تحضر للأخضر.

وتضمنت خطة المشروع بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تهيئة معامل الكلية لتكون مؤهلة لاستقبال الطلاب، وتجهيز أجهزة الكومبيوتر وأجهزة العرض، التأكد من سلامة الأجهزة، التأكد من عمل المقابس الموجودة بالمعامل، تشجير وزراعة المساحات الطينية فى الكلية، تنظيف التربة من أي نفايات، تجهيز التربة لاستقبال النباتات والأشجار، زراعة شتلات وغيرها من النباتات في التربة، تهيئة مصلى السيدات والرجال وتنظيف المسجد بالكامل، وإعادة ترتيب سجادات الصلاة، تنظيف وترتيب المكتبات بداخل كل مسجد، تجهيز وطلاء جدران الكلية، تغيير المقابس الكهربائية وتحديد التالف منها والتأكد من سلامة الباقى، تغيير المصابيح الكهربائية بالكلية، دهان الأرصفة المحيطة بالكلية، إعداد مقاعد الكلية وتنظيمها والادراج وطلائها.

كما تضمنت خطة كليات التجارة وإدارة الأعمال والتكنولوجيا و التعليم والصيدلة التنظيف والتشجير والدهانات .

للاشتراك يتم التسجيل بإدارة الجوالة والخدمة العامة بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب.