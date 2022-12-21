اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 01:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

البنتاجون: الولايات المتحدة لا تدعم أية عملية عسكرية برية فى سوريا

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 11:35 ص
البنتاجون: الولايات المتحدة لا تدعم أية عملية عسكرية برية فى سوريا القوات الأمريكية ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث باسم "البنتاجون" بات رايدر، "إن قنوات الاتصال مفتوحة مع تركيا على أكثر من مستوى، مجددا عدم دعم واشنطن لأية عملية عسكرية تركية برية فى سوريا.

وأضاف رايدر، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن البنتاجون يراقب الوضع هناك في وقت استؤنفت فيه العمليات المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية، مشيرا إلى أن المهمة الأساسية تبقى القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

يذكر أن مجهولين شنوا هجوما صاروخيا على قاعدة للجيش الأمريكي في أحد أكبر حقول النفط شرقي سوريا، دون الإعلان عن خسائر بشرية أو مادية.

وأفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية بأن قاعدة حقل العمر النفطي، أكبر القواعد العسكرية للقوات الأمريكية شرق دير الزور، تعرضت  لقصف مجهول المصدر؛ أدى إلى انفجارات في محيط القاعدة والمدينة الخضراء داخل الحقل.

وأضافت أن قاعدة حقل العمر تعرضت إلى قصف مجهول؛ حيث سمعت أصداء الانفجارات في جميع البلدات في المنطقة، تلاه تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير الأمريكي في سماء البلدات والقرى المحيطة بالحقل.

 


البنتاجون

سوريا

تركيا

هجمات بريه فى سوريا

داعش

تنظيم داعش



الموضوعات المتعلقة

سوريا: إصابة عسكريين فى هجوم إسرائيلى بالصواريخ بمحيط دمشق

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 09:00 ص

سوريا تدعو الجهات المعنية بحقوق الطفل لبذل الجهد لدعم الأطفال فى مناطق الحروب

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 10:00 م

بعد غد.. الأوضاع فى سوريا وعقوبات هاييتى والإرهاب فى آسيا الوسطى أمام مجلس الأمن

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 03:37 م

هجوم صاروخي على قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا

الأحد، 18 ديسمبر 2022 05:00 ص

القيادة المركزية للجيش الأمريكى: اعتقال 5 عناصر تابعين لداعش فى سوريا

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 04:18 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة