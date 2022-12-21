البنتاجون: الولايات المتحدة لا تدعم أية عملية عسكرية برية فى سوريا

واشنطن (أ ش أ)

قال المتحدث باسم "البنتاجون" بات رايدر، "إن قنوات الاتصال مفتوحة مع تركيا على أكثر من مستوى، مجددا عدم دعم واشنطن لأية عملية عسكرية تركية برية فى سوريا.

وأضاف رايدر، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن البنتاجون يراقب الوضع هناك في وقت استؤنفت فيه العمليات المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية، مشيرا إلى أن المهمة الأساسية تبقى القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

يذكر أن مجهولين شنوا هجوما صاروخيا على قاعدة للجيش الأمريكي في أحد أكبر حقول النفط شرقي سوريا، دون الإعلان عن خسائر بشرية أو مادية.