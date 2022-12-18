وأفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية بأن قاعدة حقل العمر النفطي، أكبر القواعد العسكرية للقوات الأمريكية شرق دير الزور، تعرضت مساء السبت لقصف مجهول المصدر؛ أدى إلى انفجارات في محيط القاعدة والمدينة الخضراء داخل الحقل.



وأضافت أن قاعدة حقل العمر تعرضت إلى قصف مجهول؛ حيث سمعت أصداء الانفجارات في جميع البلدات في المنطقة، تلاه تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير الأمريكي في سماء البلدات والقرى المحيطة بالحقل.