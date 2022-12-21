الانتهاء من رصف طريق الخريجين بطول 13 كم بمركز سمالوط فى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عن الانتهاء من رصف طريق الخريجين بمركز سمالوط بطول 13 كيلو متر من قرية العزيمة والاتجاه جنوبا وحتى حدود مركز المنيا شمالًا، وذلك ضمن جهود المحافظة لتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، وفى إطار تنفيذ تكليفات وزارة التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين وبخاصة قطاع الرصف لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة.

وأوضح المحافظ أن طريق الخريجين بسمالوط يعد أحد الطرق الرئيسية والحيوية الذى يخدم أهالى قرى الظهير الصحراوى، لافتا إلى أن الانتهاء من أعمال الرصف يُسهم فى عودة الحركة المرورية لطبيعتها والتيسير على المواطنين القاطنين بتلك القرى.

من جانبه، أوضح محمد بكر مدير وحدة الرصف والانشاءات بالمحافظة، أن أعمال رصف طريق الخريجين بسمالوط تأتى ضمن خطة المشروعات المركزية لافتا إلى أن الأعمال تم تنفيذها تحت إشراف مديرية الطرق بهدف تطوير المناطق والطرق والشوارع المتهالكة ورفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء الخدمى على مستوى جميع مراكز المحافظة.

وبالتزامن مع ذلك قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، من خلال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للسيدات بالمجان بجميع مراكز المحافظة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرصًا على سلامة وصحة المرأة المصرية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم فحص 4572 سيدة من السيدات الحوامل خلال شهر نوفمبر الماضى وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين وفى إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين

وأشار الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، إلى أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم فى الحمل حتى الولادة وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدى B ومرض الزهرى وفيروس نقص المناعة البشرى، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر فى الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين، مضيفًا أن المبادرة تتم فى 260 وحدة صحية ومركز طبى وذلك فى جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.