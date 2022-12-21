اليوم السابع
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نائب محافظ المنيا يتفقد مجمعات غذائية ومحال تجارية بمركز مغاغة

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 11:31 ص
نائب محافظ المنيا يتفقد مجمعات غذائية ومحال تجارية بمركز مغاغة جانب من الجولة
المنيا -حسن عبد الغفار

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كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بتنفيذ حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية بكافة مراكز المحافظة، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وضبط السلع، وتنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقري المحافظة، والقضاء على الاحتكار، وكذلك متابعة وضع كافة المحال التجارية، الأسعار على مختلف السلع، خلال الأسبوعين المقررين كمهلة لوضع الأسعار، قبل بدء تطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ قاد نائب المحافظ حملة تموينية مكبرة بمركز مغاغة، شملت عدداً من شوارع المدينة، رافقه فيها الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، وخالد عبد الرؤوف، رئيس مركز ومدينة مغاغة، وعدد من مفتشي الأغذية والتموين، وذلك للتأكد من توافر السلع الأساسية، والتزام التجار وأصحاب المحال التجارية بالأسعار المقررة.

شدد نائب المحافظ، علي أصحاب المحال التجارية، والسوبر ماركت، بوضع أسعار السلع على كافة المنتجات بشكل واضح، خلال الأسبوعين المقررين من الدولة، كمهلة لوضع الأسعار، قبيل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تابع نائب المحافظ خلال الجولة، توافر السلع الغذائية بالأسواق والمحال التجارية المختلفة، والتأكد من الأسعار والاطلاع على الفواتير لمقارنتها بالأسعار المعروضة، كما تفقد المخازن الخاصة بالمحال والسلاسل المختلفة للتأكد من عدم إخفاء أي سلعة استراتيجية.

كما فتح نائب المحافظ نقاشا مع المواطنين المترددين على المحال والأسواق لسؤالهم عن الأسعار والتأكد من عدم وجود أي مخالفات وناشدهم بضرورة الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع، حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

المجمعات الغذائية (1)
المجمعات الغذائية 

المجمعات الغذائية (2)
توافر الزيوت بالمجمعات الغذائية 

المجمعات الغذائية (3)
الرقابة على الأسواق فى المجمعات الغذائية 

المجمعات الغذائية (4)
مواد غذائية بالمجمعات الاستهلاكية

 

نائب محافظ المنيا يتفقد عددا من المجمعات الغذائية (2)
نائب محافظ المنيا يتفقد عددا من المجمعات الغذائية

نائب محافظ المنيا يتفقد عددا من المجمعات الغذائية (3)
جولة نائب محافظ المنيا
 

نائب محافظ المنيا

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