الأزهر يعلن موافقة المالية بزيادة مكافأة الوعاظ لخطبة الجمعة لـ 250 جنيها

كتب لؤى على

أعلنت مشيخة الأزهر الشريف موافقة وزارة المالية على زيادة المكافأة المقررة للأئمة والوعاظ المعينيين بالأزهر الشريف، ممن يقومون بالوعظ والإرشاد الدينى وأداء الدروس الدينية أو نظير مساهمتهم في خطبة الجمعة بمبلغ 250 جنيه مساواةً للأئمة والوعاظ بالأوقاف، وذلك خصماً على بند 3 نوع 10 مكافأت التدريس باباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة الأزهر الشريف للعام التالى 2022-2023 م على أن يكون ذلك اعتباراً من تاريخ توجيه رئي الجمهورية بالموافقة منتصف نوفمبر 2022 م، مع مراعاة قانونية الاستحقاق وصحة سلامة إجراءات الصرف والتي تقع على عاتق الأزهر الشريف.

كان قد أعلن المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في تقرير حصاده السنوي لعام 2022م، أنَّ المجمع أسهم بدور مهمٍّ في التوعية بقضايا الهُويَّة الوطنية والتعايش السلمي؛ وذلك انطلاقًا من توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أنَّ المجمع قد نفَّذ خلال العام الجاري مجموعةً من الأنشطة والفعاليات التي استهدفت التوعية بقضايا الهُويَّة الوطنية والتعايش المشترك بين الجميع؛ من خلال مجموعة من حملات التوعية الشاملة والقوافل الدعوية، وما اشتملت عليه من محاور تُسهم في دعم المفاهيم المرتبطة بتلك القضية المهمَّة.

وأوضح الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أنَّ وعَّاظ الأزهر الشريف وواعظاته قد عقدوا في هذا الإطار نحو (49404) لقاءات توعويَّة بالمساجد، وقصور الثقافة، والنَّوادي، ومراكز الشرطة، ومراكز الشباب، والمدارس والمعاهد والجامعات، ودور الرعاية الاجتماعية، في مختلف محافظات الجمهورية؛ ناقشوا خلالها مجموعة محاور مهمَّة، أبرزها: الانتماء، وقبول الآخر، والعيش المشترك، والعمل الجماعي، والحفاظ على اللغة العربية، والحضارة والبناء، والأخوة الإنسانية، وغيرها من المفاهيم التي تحقِّق الأمن والاستقرار المجتمعي، وتُسهم في الحفاظ على الحضارة كما تعزِّز من القدرة على البناء.