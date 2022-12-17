اليوم السابع
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"محاسبة النفس.. ماذا قدمت لدينها ودنياها ووطنها؟".. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبل

السبت، 17 ديسمبر 2022 09:45 ص
"محاسبة النفس.. ماذا قدمت لدينها ودنياها ووطنها؟".. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نص خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان: "محاسبة النفس .. ماذا قدمت لدينها ودنياها ووطنها؟".
 
وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية.
 
ووضعت وزارة الأوقاف، خطة مكبرة لتدريب جميع أئمة المساجد على عملية بناء الخطبة العصرية الحديثة من ناحية المبنى والمعنى وفن الإلقاء، وأكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى، بوزارة الأوقاف، أن الدورة التدريبية ستشمل التركيز على ختام الخطبة وخاصة الدعاء بحيث يكون ملائم لموضوع الخطبة بعيدا عن المقدمات والخواتيم المحفوظة الطويلة، والتدريب على أن يٌلم الخطيب بموضوع الخطبة فى الوقت المحدد لها فى حدود 10 دقائق.

 

 

 

 


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