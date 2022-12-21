"أمراض النباتات" يصدر كتيبا جديدا لملخصات البحوث لباحثى المعهد لعام 2022

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة و استصلاح الأراضي ، إصدار كتيب جديد يضم خلاصة الأبحاث المنشورة محلياً ودولياً لباحثين المعهد لعام 2022.

وأشار مدير المعهد، الى ان ذلك يأتي فى إطار حرص المعهد على تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بالاهتمام بتنفيذ البحوث التطبيقية التى تساعد الفلاح المصرى لزيادة الانتاج وزيادة التصدير.

وأضاف خليل ان هذا الكتيب، هو خير دليل على أن الهيئة البحثية بالمعهد تقوم بعمل دؤوب وجهد متواصل لحماية الثروة النباتية ورفعة شأن الانتاج الزراعي، لافتا الى ان هذا الكتيب يعتبر أحد الكتيبات التى تصدر سنوياً فى المعهد منذ حوالى ثمانى سنوات لتعريف المجتمع العلمى سواء معاهد مركز البحوث الزراعية المختلفة والجامعات المصرية بالأبحاث المنشورة فى المعهد لتوسيع دائرة التعاون العلمى بين باحثى المعهد والباحثين بالمعاهد المختلفة وأعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر المختلفة.

ويعتبر معهد بحوث أمراض النباتات أحد الأجنحة الرئيسية الهامة لمركز البحوث الزراعية. وهو يتكون من عدة مبان داخل المقر الرئيسي للمركز بالجيزة تضم الأقسام والمعامل المختلفة والصوب الخاصة بالمعهد بجانب المعامل الملحقة بمحطات البحوث التي تنتشر بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وترجع الخلفية التاريخية لمعهد بحوث أمراض النباتات إلى عام 1919 عندما أنشئ فرع الفطريات بقسم التربية بوزارة الزراعة، وفى عام 1925 أصبح فرع الفطريات تابعا لقسم وقاية النباتات وفي عام 1930 بعد عودة المبعوثين في مجالات البحوث الزراعية من الخارج قسمت وزارة الزراعة إلى عدة أقسام بحثية.

وفى عام 1971 صدر القرار الجمهوري رقم 2425 بإنشاء الهيئة العامة لمركز البحوث الزراعية حيث كان المعهد في هذا الوقت جزءا من معهد بحوث وقاية النباتات، وفى عام 1973 استقل المعهد واتخذ اسمه الحالي كمعهد بحوث أمراض النباتات وأصبح احد المعاهد الستة عشر التابعة للهيئة العامة للأبحاث الزراعية – التي تحولت فيما بعد إلى مركز البحوث الزراعية.

وتولى رئاسة المعهد منذ عام 1919 وحتى الآن ثمانية عشر مديرا أولهم برايتون جونز الإنجليزي الجنسية، وبعده تولى الإدارة مدراء مصريين في حين تولي وكالة المعهد منذ إنشاءه حتى الآن 32 وكيلا.