أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 21-12-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 21-12-2022.



إيقاف تداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، دلتا للإنشاء والتعمير، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا.

البورصة تخسر 1.82 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.82 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 950.793 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 654.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.9 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.26%، والعرب على 6.71%، واستحوذت المؤسسات على 22.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 96.3 مليون جنيه، 51.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 42.7 مليون جنيه، 268.7 ألف جنيه، 101.9 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 14541 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2583 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 17615 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 5980 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2788 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4122 نقطة، بينما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3571 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1266 نقطة.

وصعدت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 99 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 8.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.75%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 3.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.27%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 26.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.96%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 35.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.94%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 3.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.82%.



وضمت الأسهم المتراجعة: - بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 42 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.06%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 17.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.31%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 15.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.95%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 2.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.82%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 25 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.43%.

% ليغلق عند مستوى 1266 نقطة.