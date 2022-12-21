أخبار مصر.. غداً فرص أمطار بالسواحل تمتد للقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 15 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50٪، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40٪، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على حلايب وشلاتين ومرسى علم بنسبة حدوث 30٪.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.



الحكومة تطلق ثانى مراحل مشروع التعاون لتطوير نظام تقييم التكنولوجيا الصحية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا قدمه اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، حول جهود التعاون المشترك بين الهيئة والمعهد الوطنى للصحة والرعاية المتميزة " NICE " الدولية بالمملكة المتحدة.

وفى تقريره، أشار اللواء بهاء الدين زيدان إلى انطلاق المرحلة الثانية من مشروع التعاون مع منظمة "نايس" الدولية بالمملكة المتحدة، وذلك فى إطار الجهود المستمرة لضمان الوصول العادل للتكنولوجيات الصحية بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية للتعاون بين مصر والمملكة المتحدة فى مجال اقتصاديات الدواء؛ حيث يهدف إلى دعم نظام تقييم التكنولوجيا الصحية فى مصر، من خلال تطبيق أفضل الممارسات فى هذا الشأن، وتحقيق التوازن بين تقديم أفضل رعاية للمواطنين مع تبنى الابتكار وضمان القيمة مقابل المال.



الإذاعة تقرر وقف الشيخ محمد السلكاوى لمدة عام بسبب قراءته القرآن بحركات لا تليق

أصدرت اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة والتليفزيون، برئاسة محمد نوار رئيس الإذاعة، قرارًا برفع القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوى قارئ القرآن الكريم المعتمد بالإذاعة، من خريطة الإذاعات الخارجية والأمسيات والتسجيلات القرآنية لمدة عام تبدأ من اليوم 21 ديسمبر 2022 وحتى 21 ديسمبر 2023.

وأوضحت اللجنة أن أسباب وقف الشيخ محمد حامد السلكاوى: "جاء نظرا لما بدر منه من قراءة القرآن الكريم بطريقة وحركات غير لائقة لا تتناسب مع قدسية كتاب الله فضلا عن عدم إجادته للأحكام التجويدية".

وأصدرت نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ، بيانا مساء أمس تعليقا على تداول مقطع فيديو لأحد قراء القرآن الكريم المعتمدين بالإذاعة يتلو القرآن الكريم بحركات لا تليق بكتاب الله.



التموين تطرح لحوما سودانية بسعر 115 جنيها للكيلو جرام

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم السودانية الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 115 جنيها للكيلوجرام، كما تطرح الدواجن المجمدة والسلع الغذائية بجميع أنواعها بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

كما تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وطرحها بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنفا من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجارى مع صرف الدفعة الرابعة من منحة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية حيث يستمر صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023.



التعليم: سيستم الامتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى لن يفتح قبل 14 يناير

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم تعديل أى جدول صدر قبل 14 يناير المقبل كموعد لبدء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أن أى مديرية أعلنت جدول امتحانات نصف العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي في الأسبوع الأول أو بداية الأسبوع الثاني من يناير، سوف تقوم بتعديله.

وأوضحت أن سيستم الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي لن يفتح قبل 14 يناير، وأي مديرية تريد عقد امتحانات قبل هذا الموعد فسيكون متاحا لها ذلك في المواد غير المضافة للمجموع فقط.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أنها تبدأ من 14 حتى 26 يناير المقبل، على أن تبدأ بعدها إجازة نصف العام الدراسي رسميا 28 يناير المقبل وتستمر حتى 9 فبراير 2023 ولمدة 15 يوما.



سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل 1750 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر للجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1750 جنيها للجرام ونستعرض أسعار الذهب وفق آخر تحديث للأسعار وقد تشهد الأسعار عدة تغيرات خلال الساعات القادمة، وسط تغيرات مستمرة في سعر الأعيرة المتداولة في السوق.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1500 جنيه.

عيار 21 سجل 1750 جنيها.

وعيار 24 سجل 2000 جنيه.

والجنيه الذهب 14000 جنيه.



التعليم توجه بانتهاء تنسيق رياض الأطفال بالمدارس الرسمية وتسكين التلاميذ

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديرى إدارات المدارس الرسمية والمتميزة للغات على مستوى الجمهورية، برئاسة محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وبحضور فاطمة الزهراء عز الدين مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة لغات.

و رحب محمد عطية بالحضور ونقل إليهم تحيات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موجهًا الشكر لمديرى الإدارات التعليمية لتعاونهم وعملهم الدؤوب على حل مشكلات الميدان والعمل على تحسين العملية التعليمية.

أكد رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات الحرص على الاهتمام بالمدارس الرسمية المتميزة للغات على مستوى الجمهورية، وتقديمها خدمة تعليمية متميزة للطلاب لتعود إلى سابق عهدها، والمساهمة في جعلها جاذبة للمعلمين، مشيرًا إلى أهمية تعاون وتكاتف الجميع خلال المرحلة المقبلة لتحقيق هذا الهدف.



الخارجية: إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام عامين

أعلنت وزارة الخارجية أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام لمدة عامين عن الفترة 2023/2024.

وذكرت الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الأربعاء، أن السفير أسامة عبد الخالق، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أوضح أن إعادة انتخاب مصر يأتي بعد حصولها على تأييد المجموعة الإفريقية في نيويورك.



وقال إن هذا الانتخاب يعكس إسهامات مصر الممتدة في دعم جهود بناء السلام في إفريقيا بما في ذلك أثناء رئاسة مصر للجنة بناء السلام في 2021 ممثلةً للقارة، فضلاً عن ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لملف إعادة الإعمار والتنمية في أعقاب النزاعات في الاتحاد الإفريقي.