نائب محافظ كفر الشيخ ونائب وزير الاتصالات يتفقدان إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات ، إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة للوقوف على الوضع الحالى والاتفاق على الدعم الفنى اللازم لضمان استدامة أعمال الإدارة وتفعيل دورها بمنظومة التحول الرقمى بالمحافظة، بحضور جورج سمير، مدير عام الإدارة العامة للتحول الرقمى، وأحمد الأشرف، مدير إدارة البنية الأساسية، وهيثم فواز، مدير إدارة قواعد البيانات.

ونفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، مجموعة من جهود التطوير المؤسسي الرقمي بالمحافظة، ومنها؛ دعم استحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام المحافظة للمساهمة في تطوير الأداء الحكومي، وضمان استدامة أعمال التحول الرقمي بالمحافظة، من خلال إجراء التقييمات والاختبارات اللازمة لاختيار أفضل المرشحين للعمل بإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ورفع القدرات العامة والتخصصية لديهم.

وتم تنفيذ عدد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لـ1334 من العاملين بالمحافظة والمديريات والمراكز والقرى التابعة، فيما يتعلق برفع كفاءة الأداء الحكومي وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بديوان عام محافظة كفر الشيخ والجهات التابعة ومديريات الخدمات لاستيعاب أعمال التحول الرقمي ودعم جهود الدولة في هذا المجال، بما يساهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتوفير خدمات متميزة للمواطنين، ومن أبرزها برامج (التطوير المؤسسي لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي والمراكز التكنولوجية، أساسيات التحول الرقمي، التحول الرقمي للقيادات التنفيذية والإشراقية، الإدارة الرقمية للمشروعات، تنمية وتطوير القدرات الرقمية التخصصية، المبادرة القومية للمسئول الحكومي المحترف.

كما تم تنفيذ عدد من مبادرات تنمية وبناء القدرات الرقمية والتوعية والتثقيف والتأهيل الرقمي ل 3721 مواطناً، في مجال محو الأمية الرقمية وتعزيز الثقافة الرقمية للمواطنين لخلق مجتمع رقمي تفاعلي آمن منتج ومستدام، وذلك من خلال العمل على تحقيق الشمول المالي والرقمي للمواطنين بالمحافظة، والارتقاء بالقدرات والمهارات الرقمية لتحقيق تمكين اقتصادي لهم، بالإضافة إلى إعداد كوادر من المدربين من مختلف الجهات الشريكة على مبادئ تكنولوجيا المعلومات والمهارات الرقمية، منها (المهارات المكتبية المتقدمة، المهارات الدولية، الأمن السيبراني، شباب مصر الرقمية، مجتمع رقمي آمن، بكرة ديجتال، الأولمبياد المصري للمعلوماتية، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، للعديد من المواطنين من كافة الفئات المجتمعية، طبقاً للمعايير الدولية بالشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية العاملة في المجال.