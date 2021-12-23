محافظ مطروح يفتتح مكتب خدمات تموينية ويتفقد مستشفى رأس الحكمة

مطروح - حسن مشالي

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، اليوم الخميس، مكتب الخدمات التموينية المطور، بقرية رأس الحكمة، وتفقد الخدمات الطبية بمستشفى رأس الحكمة، بحضور حسن الشيبانى مدير عام مديرية التموين ورضا عطا الله رئيس القرية، وعدد من عمد ومشايخ وأهالي القرية، وذلك في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي.

وأوضح مدير عام مديرية التموين بمطروح، أن مكتب تموين رأس الحكمة المطور، تم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي التموين والإنتاج الحربي، لخدمة أهالي قرية رأس الحكمة وتوابعها والقرى المجاورة، ويخدم حوالي 20 ألف مستفيد مسجلين في 5 ألاف بطاقة تموينية، و 11 مستودع دقيق بلدي مدعم، بكمية 132 طن دقيق شهريا، بالإضافة إلى مستودعات البوتاجاز ومحطات تمويل الوقود.

ووجه محافظ مطروح، بأهمية حسن التعامل مع المواطنين، وتيسير الإجراءات عليهم، خاصة في ظل تطبيق المنظومة الإلكترونية والتحول الرقمي.

كما تفقد اللواء خالد شعيب، خلال الجولة الميدانية، مستشفى رأس الحكمة، لمتابعة سير العمل داخلها، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وراجع محافظ مطروح، دفتر الحضور والانصراف الخاص بالعاملين في المستشفى، للاطمئنان على انتظام الأطباء والتمريض والعاملين، ووتابع عدد حالات الكشف بالعيادات وقسم الاستقبال، وتفقد قسم العناية المركزة وغرفة العمليات.

ووجه المحافظ، لمديرية الصحة، بالعمل على توفير طبيب تخدير بالمستشفى، مع التأكيد على أهمية حسن التعامل مع الأهالي والمرضى، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.