محافظ سوهاج يستقبل 143 مواطنا لبحث مطالبهم

سوهاج عمرو خلف

استقبل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج فى مكتبه، اليوم، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيرى الذى يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دورى، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

كما التقى أحمد سامى القاضى نائب المحافظ ، عددا آخر من المواطنين، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 143 مواطنا، وقد تنوعت طلبات المواطنين ما بين علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وطلبات لذوى الإعاقة للحصول على كراسى متحركة، وأجهزة تعويضية، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة.

وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها فى أقرب وقت ممكن، ووجه المحافظ باصطحاب بعض الحالات إلى مديريات القوى العاملة، والصحة، والتربية والتعليم، لتلبية مطالبهم، فيما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببحث بعض الطلبات، وتوفير إعانات عاجلة لبعض الطلبات الأخرى.