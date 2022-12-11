نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجى فى حى غرب

سوهاج عمرو خلف

قام أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي غرب سوهاج؛ للوقوف على جاهزية مركز إصدار التراخيص، لبدء العمل بالمنظومة الحديثة لإصدار التراخيص اعتبارا من اليوم، بحضور الدكتور محمد السيد رئيس اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، ومسئولي حي غرب سوهاج وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية للتطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019م،

وتابع نائب المحافظ جاهزية المركز التكنولوجى ومركز إصدار التراخيص للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على ضرورة حصر جميع المحلات المرخصة وغير المرخصة بنطاق الحي، والتركيز على حملات التوعية لأصحاب المحال التجارية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمناطق المختلفة بالحي، لتوضيح أهداف القانون 154 لسنة طريقة 2019 بطرق مبسطة للمواطنين، تحفيزا لهم على سرعة التسجيل وحتى لا يقع المخالفين تحت طائلة القانون والغرامة الرادعة.

يذكر أن التعامل يتم بنظام الشباك الواحد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة كبار السن، وذوي الهمم، ومقاعد انتظار وخدمة النداء الآلي، وذلك ضمن حزمة الإجراءات لتيسير وتبسيط الدورة المستندية، بالتوازي مع بدء العمل على المنظومة الحديثة لإصدار التراخيص وتطبيق القانون .