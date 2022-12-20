محافظ جنوب سيناء يوجه بتشكيل لجان لضبط الأسعار ومتابعة العملية التعليمية

جنوب سيناء _ ياسر عامر

تراس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماع رؤساء المدن، الذى عقد اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندرانى القائم بأعمال السكرتير العام، وجميع رؤساء المدن، ونوابهم.

واستهل المحافظ الاجتماع بالثناء على الجهاز التنفيذى بالمحافظة لتحقيق نسبة 94% من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

ووجه فودة خلال الاجتماع بتشكيل لجان خاصة بالمرور على جميع المدارس لمتابعة جودة التعليم وحالة الأبنية التعليمية بجميع مدن المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن بضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن، بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات، ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين فى حالة وجود شكوى فى هذا الشأن، والتأكيد على عدم مبالغة التجار فى تسعير السلع، وعدم وجود تفاوت فى الأسعار للسلعة الواحدة بين مكان وآخر، موضحا أنه خلال أسبوعين يجب على مختلف المحال أن تقوم بوضع أسعار على مختلف السلع، مشددا على تكثيف لجان من التموين والمدينة لمنع اية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.

كما وجه أيضًا بضرورة الاستعداد لمعرض "أهلًا رمضان" على أن تقام بجميع مدن المحافظة، من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة قبل شهر رمضان المبارك، والتوسع فى إقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات بالأسعار المناسبة للمواطنين.

وذلك ضمن جهود الدولة للتوسع فى إقامة تلك المنافذ، بما يُسهم فى وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.