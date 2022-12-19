محافظ جنوب سيناء يتابع موقف المشروعات القومية والتنموية

جنوب سيناء – ياسر عامر

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا مع الإدارات المالية والمديريات المعنية بالمشروعات، لمتابعة موقف المشروعات القومية والتنموية الجارية على أرض المحافظة، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني القائم بأعمال السكرتير العام، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ لشئون المحليات، واللواء رماح هاشم القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، ومديري الإدارات المالية، والتخطيط والمتابعة، ومديري عموم مديريات المعنية، ومديري عموم الشركات الخدمية العاملة في نطاق المحافظة، والمعنيين.

وتابع المحافظ خلال الاجتماع موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 ، وموقف التجمعات التنموية بمدن طور سيناء، وسانت كاترين، ورأس سدر.

كما تابع المحافظ خلال الاجتماع عددا من المشروعات التنموية بكل مدينة ففي مدينة طور سيناء تابع فودة الموقف التنفيذي لمشروعات محكي الجبيل، رصف الطريق من حمام موسى الي طريق كمين الوادي، إعادة تأهيل ورصف الطريق من البنك الاهلي الي ديوان عام المحافظة، واستكمال ممشي ورصف طريق الديوان العام / الجبيل، وموقف توصيل المرافق الخاصة بمنطقة ابني بيتك الجديد، وموقف ميناء الصيد، والمسرح الصيفي والمنطقة المحيطة به، وخزان تكديس المياه بمنطقة الوادي والجبيل، وعدد من المشروعات بمدينة أبورديس منها حديقة المدينة وطريق الشاطئ، وبحيرة بعبع لحماية المدينة من أخطار السيول، والآبار التي تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتمويلها.

ومشروعات مدينة دهب منها المسجد الجديد والمنطقة المحيطة به والطريق بعد تطويره، ورصف توسعة طريق مبارك بالمدينة.

كما تابع فودة خلال الاجتماع موقف اعمال بئر صغير بمدينة نويبع، وتوصيل الكهرباء لمدرسة قرية النقب، والبيوت البدوية بالقرية بمدينة طابا.