محافظ الوادى الجديد: تكثيف الجهود لضبط الأسواق والتوسع فى إقامة منافذ بيع السلع

الوادي الجديد- فريق محافظات

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عاجلًا بحضور حنان مجدى نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وذلك فى ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتخفيف العبء عن المواطنين في ظل الظروف غير المسبوقة التي يشهدها العالم.

وشدد المحافظ على الاستعداد والتنسيق لإقامة معارض السلع الغذائية واللحوم بأسعار مناسبة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والتأكيد على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بالأسواق، والتوسع في المبادرات والمنافذ البيعية بالمراكز والقرى لطرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

كما وجه المحافظ بحصر الصوب الزراعية بالمحافظة لاستغلال الإنتاج في طرح الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها ، والمرور الدوري على المخابز لمراقبة وزن وجودة الخبز وغلق المخابز المخالفة وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ البيع ومنحها مجانًا للتجار الراغبين بهدف التوسع في أنشطة المبادرات وضبط أسعار الأسواق.

وكلف المحافظ الجهات المختصة بإلزام المحال التجارية بإعلان الأسعار على جميع السلع، وقيام الجهات الرقابية بالمتابعة مع الموافاة بتقرير أسبوعي من المراكز بمعدل الأسعار، وحصر مديونيات صندوق الأراضي بالمراكز وإنذار جميع المتقاعسين عن السداد مع منح مهلة خلال شهر يناير للدفع أو جدولة الديون، يتم بعدها إيقاف الدعم التمويني ودعم الأسمدة للممتنعين عن السداد، وتشكيل لجان لحصر التعديات على شقق الأولى بالرعاية حتى نهاية الشهر وبحث موقف ساكنيها، مع إعداد خطة بأعمال الصيانة المطلوبة لها.

كما وجه المحافظ باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمساجد والمباني الخدمية الملحقة بها؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات، ومُتابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية، والتعامل الفوري مع أي حالة تعدي على أراضي الدولة.