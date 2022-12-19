شرطة التموين تواصل ملاحقة المتورطين بالغش التجاري وحجب السلع عن البيع بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت إدارة مباحث التموين بالجيزة، حملة لضبط المتهمين بالغش التجاري، والمتورطين في حجب السلع الغذائية، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أسفرت الحملة عن تحرير وضبط 72 قضية حيازة منتجات مغشوشة، وسلع غذائية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى حجب سلع عن البيع، وحيازة كميات من اللحوم والدواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم حمل شهادات صحية، وإغلاق منشآت بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة"