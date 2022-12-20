محافظ القليوبية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل

القليوبية إبراهيم سالم

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مواعيد بداية امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى للعام الدراسى 2022/2023، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي، إعتبارا من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتستمر لمدة أسبوعين.



انطلاق امتحانات المرحلة الابتدائية 17 يناير 2023

وتضمن الجدول أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الصف الثاني والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي السبت 14 يناير 2023، وتستمر حتي 15 يناير 2023، لمدة يومان، كما تنطلق امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي تعليم مجتمعي، السبت 14 يناير 2023، حتي الثلاثاء 17 يناير، لمدة 4 أيام، وكذلك امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي عام، السبت 14 يناير 2023، حتي الثلاثاء 17 يناير 2023، لمدة 4 أيام.

كما تنطلق امتحانات الصف الرابع الابتدائي صم، السبت 14 يناير 2023، حتي الثلاثاء 17 يناير، لمدة 4 أيام، وكذلك امتحانات الصف الخامس الابتدائي صم السبت 14 يناير 2023، حتي الإثنين 16 يناير، لمدة 3 أيام، وأيضا امتحانات الصف السادس والسابع والثامن الابتدائي صم السبت 14 يناير 2023، حتي 17 يناير، لمدة 4 أيام.



انطلاق امتحانات النقل 14 يناير

وبالنسبة لامتحانات المكفوفين، فمن المقرر أن تنطلق امتحانات الصف الرابع الابتدائي مكفوفين، السبت 14 يناير 2023، حتي الثلاثاء 17 يناير، لمدة 4 أيام، أما الصف الخامس والسادس الابتدائي مكفوفين، السبت 14 يناير 2023، حتي الثلاثاء 17 يناير، لمدة 4 أيام، وكذلك امتحانات النقل الأول الإعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين، السبت 14 يناير 2023، حتي الثلاثاء 17 يناير، لمدة 4 أيام، وكذلك امتحانات النقل الثاني الإعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين السبت 14 يناير 2023، حتي الثلاثاء 17 يناير، لمدة 4 أيام، وكذلك النقل الإعدادي المهني، السبت 14 يناير 2023، حتي الثلاثاء 17 يناير، لمدة 4 أيام.



21 يناير انطلاق امتحانات شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي

وتضمن الجدول، انطلاق امتحانات شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي العام والرياضي، السبت 21 يناير 2023، حتي الخميس 26 يناير لمدة 6 أيام، أما امتحانات شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي للصم والمكفوفين السبت 21 يناير 2023، حتي الخميس 26 يناير، لمدة 6 أيام، وكذلك امتحانات النقل الثانوي الفني للصم، تبدأ الخميس 12 يناير حتي الثلاثاء 17 يناير، لمدة 5 أيام، وامتحانات النقل الأول والثاني الثانوي للمكفوفين الخميس 12 يناير 2023، حتي الأربعاء 18 يناير، لمدة 6 أيام، وأخيرا امتحانات النقل الأول والثاني الثانوي العام والرياضي السبت 14 يناير 2023، حتي الأربعاء 25 يناير، لمدة 10 أيام.



انتهاء جميع الامتحانات الخميس 26 يناير

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه تلتزم كل إدارة تعليمية بالإجراءات الإحترازية، علي أن تنتهي جميع الامتحانات يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023.