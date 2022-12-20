خريطة توزيع أسئلة مادة العربى للصفين الأول والثانى الثانوى لامتحانات الترم الأول

كتب محمود طه حسين

أعلنت المديريات التعليمية، توزيع درجات امتحان مادة اللغة العربية للصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، للطلاب المنتظمين الذين سيؤدون الامتحان إلكترونيا بأجهزة التابلت وطلاب المنازل والمسجونين الذين سيؤدون الامتحان ورقيا. وأوضحت المديريات التعليمية، معايير امتحان مادة اللغة العربية وتوزيع الأسئلة للصفين الأول والثاني الثانوي، للطلاب المنتظمين الذين سؤدون الامتحان بالتابلت وهي كالتالي:- - قراءة معلوماتية : 6 أسئلة اختيار من متعدد. ​- قراءة أدبية : 6 أسئلة اختيار من متعدد علي أن يخصص البند السادس للقصة بطريقة الأسقاط (ربط القصة بقطعة القراءة الأدبية). ​- نصوص الشعر : 5 أسئلة اختيار من متعدد . ​- نصوص نثر: 5 أسئلة اختيار من متعدد . ​- الأدب : سؤالين اختيار من متعدد . ​- البلاغة: سؤالين اختيار من متعدد . ​- القواعد النحوية: 8 أسئلة اختيار من متعدد . ​- التعبير الوظيفي: مقال (دعوة أو إعلان أو تعليق). ​- التعبير الإبداعي: عبارة عن مقال 15 سطر تتناول وصفا أو شرحاً أو سردا لقصة.

وبالنسبة لطلاب المنازل أوضحت المديريات التعليمية، معايير الامتحان وتوزيع الاسئلة مادة اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي الذين سيؤدون الامتحان ورقياَ وهي كالتالي:-

- قراءة معلوماتية : 6 أسئلة اختيار من متعدد بدرجة واحدة وسؤال مقالي بدرجتين.

- قراءة أدبية : مشهد من القصة أو مقال أدبي (أسئلته 5 بنود اختيار من متعدد والبند السادس مقال ويخصص للقصة بطريقة الاسقاط (ربط القصة بالمقال الأدب).

- نصوص الشعر : سؤالين اختيار من متعدد وسؤال مقال.

- نصوص نثر: 3 أسئلة اختيار من متعدد وسؤال مقال.

- الأدب : 2 اختيار من متعدد وسؤال مقال.

- البلاغة: سؤال اختيار من متعدد وسؤال مقالي.

- القواعد النحوية: 7 أسئلة اختيار من متعدد وسؤال مقال.

- التعبير الوظيفي: مقال (دعوة أو إعلان أو تعليق).

- التعبير الإبداعي: عبارة عن مقال 15 سطرا تتناول وصفا أو شرحاً أو سردا لقصة.



أما بالنسبة للصف الثاني الثانوي - قراءة معلوماتية : 5 أسئلة اختيار من متعدد بدرجة واحدة وسؤال مقالي بدرجتين.

- قراءة أدبية : مشهد من القصة أو مقال أدبي (أسئلته 5 بنود اختيار من متعدد والبند السادس مقال ويخصص للقصة بطريقة الاسقاط (ربط القصة بالمقال الأدب).

- نصوص الشعر : سؤالين اختيار من متعدد وسؤال مقال.

- نصوص نثر: 3 أسئلة اختيار من متعدد وسؤال مقال.

- الأدب : سؤالين مقال.

- البلاغة: سؤال اختيار من متعدد وسؤال مقالي.

- القواعد النحوية: 8 أسئلة اختيار من متعدد وسؤال مقال.

- التعبير الوظيفي: مقال (دعوة أو إعلان أو تعليق).

- التعبير الإبداعي: عبارة عن مقال 15 سطرا تتناول وصفا أو شرحاً أو سردا لقصة.