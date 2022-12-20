عامل يكشف سبب شروعه فى قتل شقيقه بالعجوزة.. لعنة الميراث وراء الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بقسم شرطة العجوزة، لأقوال عامل اعتدى عليه شقيقه وشرع في قتله، وذكر أن خلافات بينه وبين المتهم، متعلقة بالميراث وخلافات أخرى، وخلال المشاجرة اعتدى عليه شقيقه بسلاح أبيض.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة خلال مواجهته أمام رجال المباحث، وذكر أنه اعتدى على شقيقه بسلاح أبيض، وأرشد عن أداة الجريمة، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل متهم بالشروع في قتل شقيقه وطعنه بسلاح أبيض في العجوزة بسبب خلافات بينهما.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة أحد الأشخاص بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شقيق المجني عليه تشاجر معه، واعتدى عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما، وألقى رجال المباحث بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.