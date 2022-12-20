صحة دمياط تطلق دورة تدريبية للتمريض لتحسين خدمات تنظيم الأسرة

عقدت مديرية الصحة بدمياط دورات تدريبية لعدد من العاملين بالتمريض داخل المستشفيات، وذلك لتحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة وطرق استخدام الوسائل المناسبة لكل حالة، والذي تقرر إقامته لمدة ثلاث أيام داخل مركز تدريب صحة المرأة.
وتضمن التدريب كيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة، كذلك كيفية استخدام دليل المشورة في فترة الولادة، إضافة إلى التدريب العملي على طرق تركيب اللولب أثناء القيصريات.
ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن هناك العديد من الندوات التوعوية التي أطلقتها المديرية لرفع الوعي اللازم لدي الكميه حول الصحة الانجابية، لافتا إلي أن هناك جهودا كبيرة يقدمها القائمون على حملة "حقك تنظمي" والتي تجوب مدن المحافظة من أجل نشر الثقافة اللازمة حول قضايا تنظيم الأسرة، مشيرا إلي أن تلك التدريبات تأتي لاستكمال خطة الوزارة لرفع كفاءة كافة العاملين بالقطاع من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن مديرية الصحة خطت خطوات جادة في القضاء علي قوائم الانتظار والعلاج علي نفقة الدولة خلال عام 2022.
وأكد السيد عبد الجواد، أن عدد قرارات العلاج الخارجي بإدارة نفقة الدولة بلغ 52301 قرار، وعدد قرارات الداخلي "رعایة مرکزة" 2304 قرار، عدد قرارات الداخلي "عمليات" 4200 قرار، وعدد قرارات الداخلي غسيل كلوی 3909 قرار، عدد قرارات Rh 351 قرار وعدد حالات الفيديو كونفرانسی 900 مناظرة، عدد الشكاوى التي تم حلها 360 شكوى، وعدد قوائم الانتظار 300 حالة.
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