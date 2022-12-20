رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنة المختبرات والأجهزة العلمية "أون لاين" ديسمبر 2022

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جلسة لجنة المختبرات والأجهزة العلمية لشهر ديسمبر 2022 "أون لاين" بمشاركة أعضاء اللجنة نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

وأوضح المحاسب محمد سعيد أمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية جدول الأعمال أنه تم مناقشة مستحقات المقاولين والموردين عن الأعمال التي تم تنفيذها في خطة العام المالي 2021 / 2022 بوزارة التعليم العالي بحضور ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي، وجاري الإعداد لمشروع الموازنة الاستثمارية (الباب السادس) بخطة العام المالي 2023 / 2024 وفقا للمشروعات المطلوب إدراجها والاعتمادات اللازمة.

هذا وتضم اللجنة فى عضويتها المحاسب محمد سعيد أمين عام الجامعة المساعد، المحاسب على عمر النوه مدير عام المشتريات، المحاسبة سحر النجار مدير عام الشئون المالية.