تموين الأقصر: بيع 84 طن أرز ويتبقى 205 أطنان لخدمة أبناء المحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن توافر كميات من الأرز معبأ فى المديرية ويجري توزيعها على المحلات وفروع الشركة المصرية، حيث تم الإشراف على بيع كمية قدرها 84,660 طن أرز حر بفروع الشركة المصرية على مستوى المحافظة، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، بتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بأسعار تناسب الجميع.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على تعليمات وتوجيهات السيد الدكتور مدير المديرية بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق والمحلات التجارية، ومتابعة بيع سلعة الأرز الحر على مستوى المحافظة، حيث أنه تم الإشراف على بيع كمية قدرها 84,660 طن أرز حر بفروع الشركة المصرية على مستوى المحافظة، وذلك من جملة كمية واردة قدرها 289,900 طن والمتبقي منها كمية قدرها 205,240 طن ويتم المتابعة بصفة مستمرة، بالإضافة إلى توزيع كمية قدرها 285 طن من الأرز الحر عريض الحبة معبأ للبيع للمواطنين بسعر الكيلو15 جنيه على تجار التجزئة واردة من خارج المحافظة، ويتم بيعها للمواطنين تحت إشراف المديرية.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، أنه يتم تشكيل لجان ‏تفتيش، تشمل مفتش تموين من المديرية ‏وضابط من مباحث التموين وعضو من الهيئة القومية ‏لسلامة الغذاء ومفتش من جهاز حماية المستهلك وضابط ‏من المباحث العامة، للعمل على تشديد الرقابة وتطبيق كافة ‏القوانين والقرارات المنظمة لتداول الأرز.

ومن جانبه وجه الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإتاحة وتوفير وزيادة المعروض من الأرز الأبيض داخل المنظومة التموينية بسعر 10.5 جنية للكيلو، وكذلك البيع الحر للأرز الأبيض البلدي بسعر 14.5 جنية للكيلو في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية ويصل عددها إلى ‏‏1300 مجمع استهلاكي، كما وجه المصيلحى الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية باستمرار إتاحة وتوفير الأرز الأبيض البلدي لكافة السلاسل التجارية في المحافظات وبأسعار متفاوتة وذلك حسب درجة الجودة والرتبة ونسبة الكسر.

وأشار علي المصيلحي، فى بيان صحفى، أنه حرصاً ‏من الوزارة على تنظيم تداول الأرز وتوفيره ‏بالأسعار المناسبة للمواطنين، وافق على السماح لمضارب ‏القطاع الخاص المتعاقدة مع هيئة السلع التموينية بضرب ‏الارز الخاص بها وطرحه بالأسواق، تحت إشراف مديرية التموين التابع لها ‏المضرب مع الالتزام بتعبئة الأرز الأبيض الناتج ( 1 كيلو/ ‏جرام )، وعدم جواز تعبئة الارز الابيض في عبوات تزيد ‏عن( 1 كيلو / جرام )، إلا بموجب تصريح من مديرية ‏التموين، وعدم جواز نقل الأرز الأبيض خارج المحافظة المنتجة له ‏إلا بتصريح من مدير المديرية المنقول منها الأرز وبالتنسيق مع مدير المديرية ‏بالمحافظة المنقول إليها الأرز، كما وجه المصيلحي مديري المديريات بتوجيه انذار الى ‏المضارب المعتمدة من المديريات والتي لم تقم بالتعاقد مع ‏هيئة السلع التموينية ومنحها مهلة 48 ساعة من تاريخ ‏الانذار لإتمام التعاقد والا يتم الغاء الاعتماد واتخاذ ‏اجراءات الغلق فوراً.