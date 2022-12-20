تطوير المنطقة الخامسة ورفع كفاءة مناطق سكنية للارتقاء بحياة مواطنى بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل العمل فى تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة الخامسة بحى المناخ، والتى تشهد تطوير شامل للمرة الأولى من نوعها، فى إطار خطة محافظة بورسعيد الموسعة والغير مسبوقة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية القديمة بما يتناسب مع الطفرة التنموية والخدمية التى تشهدها بورسعيد حاليا.

وأشار اللواء عادل الغضبان، أن خطة تطوير المنطقة الخامسة بحى المناخ تشمل دهان واجهات العمارات السكنية، واعمال الأسلفت ورصف الطرق وكذلك فتح العديد من الشوارع، وصب البلدورات وانشاء الأرصفة الجديدة ورفع كفاءة الأعمدة القديمة وزرع كابلات كهرباء جديدة وإنشاء بالوعات مطر جديدة وتجهيز مسطحات للزراعة وأعمال التجميل بالمنطقة، وزيادة معدلات الإضاءة.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المنطقة الخامسة تعد أحدث منطقة تشهد اعمال تطوير ورفع كفاءة بحى المناخ، لافتًا أن بورسعيد تحقق حاليًا نقلة نوعية فى مجال تطوير المناطق السكنية توازيا مع تطوير المشروعات فى العديد من المجالات، مشددا على التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل وتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة بالكامل فى أسرع وقت، حيث تشهد المنطقة الخامسة بحى المناخ أعمال تطوير غير مسبوقة لإعادة المظهر الحضارى للمنطقة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكد محافظ بورسعيد أن تطوير المنطقة الخامسة بحى المناخ يأتى بالتوازى مع رفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بجميع الاحياء، للارتقاء بحياة المواطنين، وتقديم خدمات تليق بمواطنى بورسعيد، وتتماشى مع الواجهة الحضارية والجمالية للمحافظة على كافة الأصعدة.

كما أعلن محافظ بورسعيد، عن استمرار تطوير شارع 23 يوليو، والذى يبدأ من أمام نادى العاملين بالمحافظة والأحياء ببورسعيد وحتى استاد النادى المصرى، وشدد محافظ بورسعيد على تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من تطوير الشارع فى أقرب وقت.

وأوضح أن أعمال التطوير تشمل توسعة وتجميل الطريق، وإقامة بلدورات وإنشاء بالوعات للأمطار وأعمدة ديكورية حديثة وكابلات وتعديل شبكات مرافق بالكامل للمنطقة، مع إقامة عدد ٣ حارات مرورية يمينا ويسارا، وذلك بالتوازى مع طول الطريق بالكامل، لتحقيق السيولة المرروية والنظام، فضلا عن الواجهة الحضارية، ضمن أعمال التنمية التى جرت ببورسعيد فى كافة القطاعات.