اعرف المستندات المطلوبة لإصدار تراخيص المحال العامة غير المخالفة ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

يناشد المركز التكنولوجي الموحد لإصدار تراخيص المحال العامة في محافظة بورسعيد، المواطنين من أصحاب المحلات المخالفة وغير المخالفة بالتوجه لتوفيق أوضاعهم.

وأعلن المركز ان المستندات المطلوبة لإصدار تراخيص المحال العامة غير المخالفة كالتالي :

1) صورة من بطاقة الرقم القومي بعد الإطلاع على الأصل .

2) توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه .

3) صورة من "عقد الملكية، عقد الإيجار" بعد الإطلاع على الأصل .

4) صورة من رخصة البناء .

5) إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام .

6) الرسم الهندسى موضح به موقع المحل .

7) صورة من البطاقة الضريبية بعد الإطلاع على الأصل .

8) مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري .

9) شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات .

ونشر المركز في تنويه هام، أنه على أصحاب المحلات المرخصة وغير المرخصة التوجه إلى المركز الموحد لإصدار تراخيص المحال العامة، وذلك لتوفيق أوضاعهم طبقاً للقانون رقم (154) لسنة 2019.

وأكد المركز، أنه من يخالف ذلك يطبق عليه العقوبات المتدرجة التي تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيها إلى 50 ألف جنيها، وتصل إلى الحبس في حالات تكرار المخالفة.

ويقع المركز الموحد لإصدار تراخيص المحال العامة، في نطاق حي المناخ، بجوار مبنى الديوان العام للحي في تقاطع شارعي 23 يوليو و 23 ديسمبر.