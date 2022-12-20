محافظة بورسعيد: منطقة بيع الملابس المستعملة حققت طفرة تنموية بحى العرب

بورسعيد محمد فرج

أعلنت محافظة بورسعيد، عن بدء أعمال رصف ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمول الملابس المستعملة والجراج المتعدد الطوابق بحي العرب، وذلك في إطار الحفاظ على الواجهة الحضارية والجمالية لمنطقة مجمع الأسواق، والتي أصبحت داون تاون بورسعيد، وتحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع حي العرب.

ووجهت المحافظ بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمول والجراج المتعدد الطوابق، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل، فضلا عن منع وضع أي اشغالات خارج المول والالتزام بالمساحات القانونية المحددة والحفاظ على الشكل الحضاري للمنطقة.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أن مول الملابس المستعملة، يعد طفرة حقيقية في مجال إقامة مولات حضارية على أعلى مستوى ببورسعيد، خاصة في مجال الملابس المستعملة، مؤكدا أن منطقة مجمع الأسواق أصبحت ملتقى للزائرين من جميع المحافظات، لافتا أن المول مصمم على أحدث طراز ويضاهي كبرى المولات التجارية وسيكون منطقة جذب سياحي ومزارا لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفيه وتوفير الراحة للزائرين، فضلا عن أن المنطقة المحيطة بالمول تشهد أسواق عملاقة وأعمال تطوير غير مسبوقة في الطرق والمحاور.

وكان حى الضواحى قد حاز على النصيب الأكبر من مشروعات تطوير الطرق وذلك تماشيا مع المشروعات التنموية والخدمية التى أقامتها محافظة بورسعيد مؤخرا، وقال" اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد " أن مشروعات تطوير الطرق التى تمت بحى الضواحى لم تحدث من قبل، بل جعلت حى الضواحى أكثر الأحياء أهمية خاصة بعد إنشاء محور 30 يونيو، وأصبح حى الضواحى يمثل مدخل مدينة بورسعيد أمام زائريها، إضافة إلى افتتاح الميناء البرى الجديد ونقل كافة وسائل النقل العام للموقع الجديد وأصبح حى الضواحى المدخل الرئيسى ببورسعيد.

طريق ومحور مرورى حيوى واضافة جديدة لمنظومة تطوير الطرق وأكبر محور تعمير فى بورسعيد

يعد شارع نهضة بورسعيد ( البترول سابقا) من الطرق الداخلية الحيوية بمحافظة بورسعيد الواقع فى نطاق حى الضواحى والذى يعتبر حلقة الوصل لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بحى الضواحى، ، ومن هنا قامت محافظة بورسعيد بتطوير ورفع كفاءة الشارع، ، خاصة بعد خطة المحافظة لإنشاء ميناء بورسعيد البرى والحديقة الدولية ليجمع كافة خطوط النقل البرى بين المحافظات ويعتبر ميناء بورسعيد البرى واجهة حضارية أمام زوارها

واهتمت الأجهزة التنفيذية برفع كفاءة وتطوير شارع نهضة بورسعيد وتوسعته لإنهاء الازدحام والتكدس بالمنطقة وليكون امتدادا لمحور 30 يونيو، وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير والتعمير الشامل بالمنطقة وإضافة شارع جديد موازى لشارع نهضة بورسعيد وهو شارع الرحاب ( بداية من شارع الشاحنات حتى شارع العبور ).

وضمن خطة المحافظة لتطوير الطرق بحى الضواحى، واصلت الأجهزة التنفيذية تطوير عدد من المحاور الأخرى لتتكامل مع خطة التطوير الشاملة للطرق بحى الضواحى.

طريق الشاحنات والحرفيين بالضواحى

طريق الشاحنات إحدى طرق حى الضواحى والذى وصله قطار التطوير للمرة الأولى حاليا منذ عدة سنوات لما يمثل من أهمية كبرى لمروره بمدخل محور 30 يونيو، ولمواكبة المشروعات القومية الجديدة بالمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد أن تطوير شارع الشاحنات شمل أعمال تركيب أعمدة إضاءة ورصف الشوارع بأكملها على أعلى مستوى وتجميل الشارع بشكل حضارى يتناسب مع طبيعة المشروعات القومية بالمنطقة، ليصبح شارع الشاحنات من أكثر المحاور المرورية الهامة بحى الضواحى بعدما كان يشهد التكدس والازدحام، وذلك فى إطار ارتقاء المحافظة بحى الضواحى وتطوير العديد من المناطق، وكان مخطط تطوير شارع الشاحنات يبدأ من شارع عزمى حتى شارع 23 ديسمبر والربط على محور ٣٠ يونيو بطول حوالى 4 كم، ويحتوى على شبكات صرف الأمطار، ويسير فى اتجاهين، كل اتجاه أربع طرق وفق أحدث اساليب رصف الطرق.

وتزامنا مع تطوير الشوارع الرئيسية بحى الضواحى، حرصت المحافظة على رفع كفاءة العديد من الطرق الفرعية المنبثقة من الطرق والميادين الرئيسية، التى تساهم فى تحقيق سبل الراحة للمواطنين خاصة فى المناطق والأحياء الأكثر كثافة سكانية.

وتم تطوير شارع عبد الرحمن شكرى ( بداية من مسجد أم القرى وحتى شارع قوات الأمن المركزى )، والشوارع الداخلية فى مناطق السيدة نفيسة والسيدة خديجة والرحاب وفاطمة الزهراء، بالإضافة إلى استكمال رصف منطقة 58 عمارة و18 عمارة والقابوطى بحى الضواحى، وأعمال الرصف بين القرية الأوليمبية وعمارات زمزم الجديدة، لتحدث نقلة نوعية فى مجال الطرق بحى الضواحى ويعكس المظهر الحضارى الجديد لمحافظة بورسعيد.



جانب من رفع المنطقة المحيطة بمول الملابس المستعملة ببورسعيد