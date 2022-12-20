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تشارلز ثانى ملك بريطانى يظهر على العملات الورقية مع استمرار عملات إليزابيث

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 01:33 م
تشارلز ثانى ملك بريطانى يظهر على العملات الورقية مع استمرار عملات إليزابيث الملك تشارلز
كتبت : شيماء عبد المنعم

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أصبح تشارلز الثالث اليوم ثانى ملك بريطانى يظهر على ورقة نقدية، حيث كشف بنك إنجلترا النقاب عن صورته الخاصة بالملاحظات، مأخوذة من لقطة أصلية قدمها قصر باكنجهام فى عام 2013، ثم تم تحديثها على مدار السنوات منذ ذلك الحين، مع تقدمه فى العمر.

5 جنية استرليني بصورة الملك تشارلز
5 جنية استرليني بصورة الملك تشارلز

وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل"، سيكون تشارلز، بدون تاج فى مقدمة جميع أوراق البوليمر 5 جنيهات إسترلينية و10 جنيهات إسترلينية و20 جنيهاً إسترلينياً و50 جنيهاً إسترلينياً، مع عدم وجود تغييرات أخرى على التصميمات الحالية.

10 جنية استرلني بصورة الملك تشارلز
10 جنيهات إسترلينية بصورة الملك تشارلز
 
20 جنية استرليني بصورة الملك تشارلز
20 جنية استرليني بصورة الملك تشارلز

بدء تداول العملات بصورة الملك تشارلز عام 2024

من المقرر أن تدخل هذه الأوراق النقدية الجديدة للتداول بحلول منتصف عام 2024، مع وجود الأوراق الحالية التي تظهر الملكة الراحلة، وكانت المذكرة الأولى التي تحمل صورة الملكة أو صورة أي ملك بريطاني  هي الورقة النقدية فئة 1 جنيه إسترليني الصادرة في عام 1960.

 

سيظل عكس الأوراق النقدية، الذي يضم شخصيات تاريخية، دون تغيير، مما يسمح بالتحقق منها باستخدام ميزات الأمان الحالية، وتماشياً مع توجيهات الأسرة الملكية لتقليل الأثر البيئي والمالي لهذا التغيير، ستطبع الأوراق النقدية الجديدة فقط لتحل محل الأوراق النقدية البالية ولتلبية أي زيادة عامة في الطلب على الأوراق النقدية، وبالتالي ، سيتم تعميم الأوراق التي تظهر الملكة الراحلة وابنها معًا في نفس الوقت.

50 جنية استرليني صورة الملك تشارلز
50 جنية استرليني صورة الملك تشارلز

محافظ بنك إنجلترا: أنا فخور باصدرا عملات تحمل صورة الملك 

وفى حديثه قبيل الإصدار، قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا: "أنا فخور جدًا بأن يقوم البنك بإصدار تصميم الأوراق النقدية الجديدة التى ستحمل صورة للملك تشارلز الثالث.. هذه لحظة مهمة، حيث أن الملك ليس سوى الملك الثاني الذي يظهر على عملاتنا النقدية.. سيتمكن الأشخاص من استخدام هذه الأوراق الجديدة عندما يبدأون التداول في عام 2024".


اليزابيث

تشارلز

عملات الميك تشارلز

الجنية الإسترليني

الملك تشارلز الثالث

الملكة اليزابيث الثانية

العملات البريطانية



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