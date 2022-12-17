تشارلز يمد غصن الزيتون لهارى وميجان رغم انتقاد العائلة المالكة فى فيلم وثائقى

كتبت شيماء عبد المنعم

أكد تقرير جديد أن الملك تشارلز مد غصن الزيتون إلى الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، رغم ظهور الاثنين فى فيلم وثائقى على شبكة "نتفليكس" حمل انتقادات للعائلة المالكة فى بريطانيا، وذلك على الرغم من أنه لم تصدر بعد الدعوة الرسمية إلى هارى وميجان للمشاركة فى الحفل المقرر العام المقبل، إلا أن مصادر الصحيفة أكدت أن الملك أبلغ ابنه وزوجته بأنه سيكون مرحب بهما فى الحفل، حسبما نشر موقع الديلى ميل.

ويبدو أن ملك بريطانيا لم يغير رأيه حتى بعد أن طالته انتقادات الاثنين فى الوثائقي، وتعالت الأصوات فى بريطانيا من أجل تجريد هارى وميجان من ألقابهما الملكية بعد بث الفيلم الوثائقي، نتيجة ما قالوا إنها انتقادات شديدة كالاها ضد العائلة المالكة.

وترى الكاتبة الملكية، سالى بيديل، إن هارى منح والده فرصة تجريده وزوجته من ألقابهما الملكية، وأضافت أن ألقاب "ساكس (اللقب الرسمى) لهارى وميجان يمكن أن تختفى لكن السؤال هو كيف يمكن فعل ذلك على أفضل نحو".

وتقول تقارير إن الملك تشارلز قرر إقامة حفل تنصيبه الرسمى ملكا فى صيف العام المقبل 2023، ويعتبر خبراء أن الحفل سيشكل فرصة لبريطانية للممارسة القوة الناعمة التى تمثلها العائلة الحاكمة.