تحرير 47 محضرا ضد مزارعين لعدم توريد 122 طن أرز شعير بالبحيرة

البحيرة -فريق المحافظات

وأسفرت الحملات عن تحرير 47 محضر ضد أصحاب حيازات زراعية بمركزى حوش عيسى وأبو المطامير لم يقوموا بتوريد كميات الأرز المستحقة عليهم وذلك بكمية قدرها 122 طن أرز وذلك بعد تحرير إنذارات لهم بسرعة توريد تلك الكميات.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين .

من جانبها شدد الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميدانى على أصحاب الحيازات الزراعية، لتنبيههم بضرورة توريد الأرز المحلي للموسم الحالي لتجنب المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.