تحرير 47 محضرا ضد مزارعين لعدم توريد 122 طن أرز شعير بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات رقابية مكبرة لمواجهة حجب محصول الأرز غن التداول وعدم توريد الأرز الشعير بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.
وأسفرت الحملات عن تحرير 47 محضر ضد أصحاب حيازات زراعية بمركزى حوش عيسى وأبو المطامير لم يقوموا بتوريد كميات الأرز المستحقة عليهم وذلك بكمية قدرها 122 طن أرز وذلك بعد تحرير إنذارات لهم بسرعة توريد تلك الكميات.
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين .
من جانبها شدد الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميدانى على أصحاب الحيازات الزراعية، لتنبيههم بضرورة توريد الأرز المحلي للموسم الحالي لتجنب المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وشنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات رقابية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة الرقابة بديوان عام المحافظة.
أسفرت الحملات عن ضبط 10 طن فواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة بكفر الدوار وضبط حوالى 2 طن مواد غذائية فاسدة، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتأتى هذه الحملات وفقا للخطة التى تنفذها المحافظة واجهزتها التنفيذية والرقابية لمتابعة الأسواق للوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين، والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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