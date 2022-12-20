بوتين: روسيا واجهت التحديات مرارا ودافعت عن سيادتها

وأضاف بوتين - خلال حفل تسليم جوائز الدولة بقصر الكرملين، اليوم الثلاثاء، "لقد واجهت بلادنا تحديات أكثر من مرة ودافعت عن سيادتها، حيث يُظهر الجنود والضباط والمتطوعون أمثلة استثنائية على الشجاعة والتضحية بالنفس في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، معربا عن إعجابه وفخره بقدرة وشجاعة الأشخاص، الذين يدافعون عن الوطن الأم ويؤدون واجبهم العسكري خلال هذه العملية.

وتابع الرئيس الروسي: "نحن فخورون بكل واحد منكم ومعجبون ببسالة وشجاعة من يدافع عن الوطن في اللحظات الصعبة، ومن يؤدي الواجب العسكري في منطقة الحرب"، مشيرا إلى أن هؤلاء يساعدون على إقامة حياة سلمية في مناطق جديدة من روسيا.