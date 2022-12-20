انطلاق المؤتمر الدولى الثالث للرياضيات والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بـ"علوم طنطا"

الغربية فريق محافظات

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للرياضيات والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، الذي تنظمه كلية العلوم ب جامعة طنطا تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا و يستمر على مدار يومين بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق مصطفى عميد الكلية و الدكتور يحيى محمود وكيل الكلية والدكتور أحمد عنبر رئيس قسم الرياضيات وبحضور وكلاء الكلية وعدد من أساتذة الرياضيات بالجامعات المصرية المختلفة واعضاء جمعية الرياضيات العلمية وعمداء كلية العلوم السابقين.

وأكد الدكتور كمال عكاشة في كلمته على أهمية المؤتمر باعتباره فرصة هائلة، لتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد، موضحاً أن للرياضيات أهمية قصوى فى الاقتصاد المصرى، و أهمية البحث العلمى والدور الذى يلعبه فى تقدم الجامعات.

وأشاد بالدور الكبير والفعال لكلية العلوم فى عقد المؤتمرات ونشر الأبحاث العلمية وهذا بدوره كان له عظيم الأثر فى تقدم مركز الجامعة فى التصنيفات الدولية، مقدماً الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر متمنياً لهم تحقيق النجاح والتميز والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق.

وأشار الدكتور طارق مصطفى عميد الكلية إلى أن المؤتمر يهدف إلى الجمع بين العلماء والباحثين من مختلف التخصصات في مجالات الرياضيات، التي تتراوح بين الرياضيات البحتة والتطبيقية، والاحتمالات، والإحصاء، وعلوم الكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.

من جانبه، أوضح الدكتور احمد عنبر رئيس قسم الرياضيات ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يتضمن مناقشة 82 بحثا ، 20 محاضرة علمية فى عدد من الموضوعات منها الجبر، ونظرية الكم، والهندسة التفاضلية، والإحصاء، ونظام المعلومات، والمعلومات الحيوية، والتحليل الوظيفي والمعقد، والرياضيات البيولوجية، والرياضيات المالية، والنمذجة الرياضية، وعلم الهندسة الرياضية، وغيرها كما يتضمن المؤتمر عقد محاضرات علمية على مدار 3 أيام، يحاضربها أساتذة من الجامعات المصرية والاجنبية.