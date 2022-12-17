جامعة طنطا عضوا باللجنة التنفيذية للمسئولين عن القبول والتسجيل فى الجامعات بالدول العربية

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن اختيار الجامعة لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل، جاء ذلك خلال الحفل الختامي للمؤتمر الــ39 الذى تنظمه المنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل في الجامعات بالدول العربية بعنوان "القبول والتسجيل: الواقع والطموح والتحديات"، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، خلال الفترة 12- 15 ديسمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 70 جامعة و135 باحثا على مستوى العالم.

وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة أن المنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل تهدف إلى التطوير والتحديث المستمر من خلال تبادل المعلومات والخبرات والمساهمة الفاعلة في تنمية مهارات المسؤولين عن القبول والتسجيل في الجامعات العربية بما ينعكس إيجاباً على الارتقاء بالاداء الوظيفي والتعليمي للعاملين في هذه المؤسسات وطلابها، معرباً عن خالص سعادته باختيار الجامعة عضوا فى اللجنة التنفيذية للمنظمة، مؤكداً حرص الجامعة الدائم على تحقيق التعاون مع المنظمة لتحقيق أحدث الاستخدامات التكنولوجية في مجال القبول والتسجيل.

وأثنى الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على جهود المنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل في الجامعات بالدول العربية، مؤكداً أهمية المؤتمر الذى عقد على مدار ثلاثة أيام، حيث ناقش العديد من أوراق العمل والحلقات النقاشية التي تهدف إلى خلق بيئة رقمية مؤمنة تسمح بنقل بيانات الطلاب والخريجين الرقمية إلى اي مكان بالعالم وتعزيز عمليات التحول الرقمي المطلوبة في المؤسسات الأكاديمية.