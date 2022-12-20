اليوم السابع
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المدارس تحتفل بمبادرة "اتحضر للأخضر" لتوعية الطلاب بالحفاظ على البيئة.. صور

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 10:03 ص
المدارس تحتفل بمبادرة "اتحضر للأخضر" لتوعية الطلاب بالحفاظ على البيئة.. صور المدارس تحتفل بمبادرة اتحضر للأخضر لتوعية الطلاب بالحفاظ على البيئة
كتب محمود طه حسين

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نظمت مدرسة الحى الثانى الرسمية للغات المتميزة التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة احتفالية لتعريف الطلاب بمبادرة " اتحضر للأخضر" حيث ارتدى الطلاب ملابس خضراء، فى إطار تغيير السلوكيات ونشر الوعى البيئى وحث الطلاب على المشاركة فى الحفاظ على البيئة ونظافتها سواء داخل أو خارج المدرسة.

وشارك فى الاحتفالية عبير عبد الوهاب مدير المدرسة وعدد من قيادات الإدارة والمديرية وأولياء الأمور.

الجدير بالذكر أن مبادرة اتحضر للأخضر تستهدف نشر الوعى بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تتبنى المبادرة بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، والحد من استخدام البلاستيك، والحفاظ على الكائنات البحرية، والحد من تلوث الهواء، وحماية المحميات الطبيعية.

احتفالات الاطفال بمبادرة اتحضر للأخضر
احتفالات الاطفال بمبادرة اتحضر للأخضر

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

المدارس تحتفل بمبادرة اتحضر للأخضر
المدارس تحتفل بمبادرة اتحضر للأخضر

المدارس تحتفل بمبادرة اتحضر للأخضر لتوعية الطلاب بالحفاظ على البيئة
المدارس تحتفل بمبادرة اتحضر للأخضر لتوعية الطلاب بالحفاظ على البيئة

 


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محافظه الجيزه

اولياء الامور

تلوث الهواء



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