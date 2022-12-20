المدارس تحتفل بمبادرة "اتحضر للأخضر" لتوعية الطلاب بالحفاظ على البيئة.. صور

نظمت مدرسة الحى الثانى الرسمية للغات المتميزة التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة احتفالية لتعريف الطلاب بمبادرة " اتحضر للأخضر" حيث ارتدى الطلاب ملابس خضراء، فى إطار تغيير السلوكيات ونشر الوعى البيئى وحث الطلاب على المشاركة فى الحفاظ على البيئة ونظافتها سواء داخل أو خارج المدرسة.

وشارك فى الاحتفالية عبير عبد الوهاب مدير المدرسة وعدد من قيادات الإدارة والمديرية وأولياء الأمور.

الجدير بالذكر أن مبادرة اتحضر للأخضر تستهدف نشر الوعى بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تتبنى المبادرة بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، والحد من استخدام البلاستيك، والحفاظ على الكائنات البحرية، والحد من تلوث الهواء، وحماية المحميات الطبيعية.