القبض على عاطل متهم بالإتجار بالمواد المخدرة قبل ترويجه الحشيش فى أبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مديرية أمن الجيزة، القبض على مسجل خطر متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بين عملائه في أبو النمرس، واعترف المتهم بحيازة المضبوطات للاتجار بها، وترويجها بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

كشفت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط عاطل مقيم بأبو النمرس، سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في أبو النمرس.

بإعداد كمين للمتهم، عقب رصد تحركاته في الأماكن التي يتردد عليها، نجح رجال المباحث في القبض عليه، قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش المخدر، كما ضبط بحوزته هاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، لتسهيل التنقل بينهم وترويج بضاعته، كما اعترف بحيازة مبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.