الفلكلور الصعيدى بالعصا فى ساحة أبو الحجاج بليالى مهرجان التحطيب فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، فى تقديم فعاليات المهرجان القومى للتحطيب فى دورته الثانية عشرة، والذى يترأسه الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وتنظمه الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة نبيل نعيم، بفرق الإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج، ويستمر حتى 21 ديسمبر الجارى بمحافظة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، بالحفاظ على الموروث الشعبى والهوية المصرية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وشهدت ساحة أبو الحجاج الفقرات الفنية وسامر التحطيب الذى أقيم بمصاحبة فرقة النيل للموسيقى والغناء، كما قدمت الفرقة مجموعة من الأغانى منها "عم يا جمال، ورق الفل، وحياتك يا مصر، يونس خطر فى السوق، على المجاريح، دارى جمال العين، مصر يا غالية غناء جماعي" بقيادة منال إبراهيم، بينما أدت فرقة سوهاج للفنون الشعبية رقصات التراث الشعبى وهى "الربابة، السوهاجية، التحطيب" تدريب محمد الرز، وقدمت فرقة بنى سويف للفنون الشعبية استعراضاتها الغنائية "العصاية، الصرماتى، مبيض النحاس، النوبة" تدريب وائل عيد، كما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية استعراضات "الغزاوى، الصعيدى" بقيادة محمد فاروق، وقدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية عروضها المعبرة عن تراثها ومنها "نخل عالى، سامر التحطيب، الآلاتيه، السحجة، التنورة" تصميم وتدريب سيد تونى، غناء عبد الرحمن أحمد، فيما قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية استعراضات "السقايين، الحوايا، التحميلة" بقيادة المدرب أحمد واصف.

وعلى مسرح قصر ثقافة حاجر العديسات قدمت الهيئة عدد من العروض الفنية، حيث قدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية فقراتها الاستعراضية وهى "الشعبيات، التحطيب، التنورة، خطبونى يا أبوالحسن" بقيادة أسامة الملوانى، وقدمت فرقة الأقصر للآلات الشعبية أغانيها المعبرة عن التراث الشعبى غناء الريس قرشى بقيادة إلهام سعد، وقدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية عدد من العروض الفنية بقصر ثقافة حوض الرمال وهى "الغزل، التنورة، العصايا" تصميم وتدريب محمود يحيى، كما قدمت فرقة قنا للفنون الشعبية موروثها الشعبى فى رقصة "التحطيب" تصميم وتدريب أحمد فؤاد.



الرقص بالعصا خلال فعاليات مهرجان التحطيب بالأقصر



الفلكلور الصعيدي يعانق ساحة أبوالحجاج الأقصرى



تفاعل الجمهور مع عروض مهرجان التحطيب بالأقصر



جانب من حلقات التحطيب فى مهرجان الأقصر



جانب من عروض التحطيب بساحة أبوالحجاج



حضور فعاليات مهرجان التحطيب فى الأقصر



حضور كبير لفعاليات مهرجان التحطيب بالأقصر