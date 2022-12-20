محاضرات عن مشكلات نمو الأطفال وطاقة الفحم والكربون بقصور ثقافة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم الأنشطة والندوات الثقافية المتنوعة بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث أقام قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "مشكلات النمو عند الأطفال"، وتحدث العادلى حسان مسئول القصر، عن علامات تأخر النمو وأسبابه والأمراض التى تؤدى إلى تأخر النمو، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر أمسية شعرية بعنوان مدح الحبيب للشاعر سيد صدقى، وأعد المركز الحضرى عرض إنشاد دينى للمنشد عوض الله محمد ألقى قصيدة بعنوان "نبينا فينا ثابت".

وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "قصيدة النثر ما لها وما عليها"، وتحدث محمد جاد المولى عن نشأة قصيدة النثر وتحول شعراء التفعيلة إلى قصيدة النثر وأهم سلبياتها، كما عقدت محاضرة بعنوان"مفهوم التوازن فى العمل الفني"، حيث أوضح الدكتور أحمد جمال عيد أنواع التوازن وأهمية أسس التصميم بشكل عام ومفهوم التوازن فى خلق عمل فنى متزن مستقر له العديد من الجوانب الإبداعية، بجانب محاضرة بعنوان "طاقة الفحم والكربون" وأوضح الدكتور محمود أحمد أستاذ الجيولوجيا المساعد هيئة المواد النووية تعريف ما هو الفحم وأنواعه وطاقة الفحم، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر محمود مرعى وقصيدة بعنوان "ما تكتبوش على قبرها ماتت"، وأمسية شعرية للشاعر يحيى سمير وقصيدة بعنوان "باب الحي"، بالإضافة إلى ذلك نفذ ورشة حلق من الايبوكسى نفذتها أنوار أيمن محمد.

فيما أقام قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "المتغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة "، حيث تحدث الدكتور محمود السيد، عن قضية تغير المناخ أهم القضايا التى تشغل رأى البشر فى هذه الأيام ومنذ أيام قليلة عقد مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، بجانب ذلك أعد القصر ورشة قراءة فى كتاب "الآلات الموسيقية" لفتحى الصنفاوى ألقتها ثناء محمود أخصائية المكتبة العامة بالقصر، وكذلك أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكى بعنوان "الفلاح الذكي" تأليف أشرف محمد الوحش ألقتها آيه جمعة محمد، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة أعمال يدوية بعنوان"عمل سبت ورد" تنفيذ حجاجية خيرى، وكذلك أقام قصر ثقافة حسن فتحى ورشة فنية للرسم بعنوان"رسومات من الطبيعة" تنفيذ محمد إبراهيم محمد أخصائى الفنون التشكيلية بالقصر، ونفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة كروشية لعمل"طاقية صعيدى"نفذتها أمل محمد رضا.

وقدمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان"صور من كفاح الشعب المصرى عبر التاريخ" تحدثت د. بسنت الصادق عن كفاح الشعب المصرى فى كل ما تعرض له من غزوات صور مشرفة للأبطال عبر التاريخ مثل محمد عرابى وغيرهم، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة دورى ثقافى للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة إدارته وردة حسن، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية للشاعر حسن مغربى ألقى قصيدة بعنوان "نص الليل"، بجانب ذلك نفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ هشام النحاس، نفذت المكتبة ورشة أشغال يدوية تنفيذ فاطمة أحمد، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة ورشة حكى قصة بعنوان"الأرنب الصغير " تأليف عزمى محمد سردتها ولاء أحمد، كما أعد قصر ثقافة حوض الرمال ورشة حكى للأطفال قصة "سيدنا نوح عليه السلام" ألقتها إيمان على ومن خلال القصة تعرف الأطفال على كيفية صبر سيدنا نوح على قومه فى الدعوة الإسلامية والهدف من صنع السفينة ونجاة من ركب السفينة، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية رسم للأطفال باستخدام القلم الرصاص والألوان ورسم مناظر طبيعية من خلال البيئة تنفيذ إبراهيم الطيب.



جانب من الأنشطة لأطفال الأقصر



محاضرات ثقافية حول مشكلات نمو الأطفال وطاقة الفحم والكربون