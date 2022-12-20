اليوم السابع
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الصحة تحذر من خروج الأطفال وكبار السن فى الأيام شديدة البرودة

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 11:36 م
الصحة تحذر من خروج الأطفال وكبار السن فى الأيام شديدة البرودة الإصابة بالانفلونزا
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه في الأيام شديدة البرودة يفضل عدم خروج كبار السن والأطفال من المنزل إلا للضرورة، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية كالتباعد وارتداء الكمامة وتنظيف الأيدي باستمرار.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الخروج في الجو البارد يعرض الأطفال وكبار السن للاصابة بالانفلونزا كما إن الإصابة بالإنفلونزا تتسبب فى حدوث مضاعفات قد تصل إلى الوفاة بين كبار السن والأطفال والسيدات الحوامل.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن تلقى لقاح الإنفلونزا يقوى المناعة ويقلل من فرص الإصابة بالعدوى الفيروسية وتابعت وزارة الصحة والسكان أن اللقاح متوفر فى جميع فروع المصل واللقاح.
 
وحذر الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، من زيادة عدد إصابات كورونا خلال فصل الشتاء، مؤكدا أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية فضلا عن الحرص الكامل على التطعيم.
 
وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، لـ"اليوم السابع"، إنه مع دخول فصل الشتاء ترتفع الإصابة بالأمراض التنفسية، مشيرا إلى أن لقاحات الإنفلونزا والكورونا متوفرة فى مراكز التطعيم.
 
وأضاف الدكتور حسام حسنى، أنه لم يعد هناك حالات شديدة أو خطرة ولكن جميع الحالات تكون بسيطة ويسهل علاجها وفق البروتوكول العلاجى المعتمد فى نسختة الجديدة التى تم إعلانها مؤخرا، مضيفا أنه لم يتم تحديث البروتوكول العلاجى، وتابع: البروتوكول العلاجى المصرى يضم أدوية مهمة ولها فاعلية كبيرة ونتائجها.
 
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الصحة

الانفلونزا

كبار السن

الاطفال

لقاح الانفلونزا

الاجواء الباردة



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