"الزقازيق" تحصد 19 ميدالية بالمهرجان الرياضى الثانى لذوى الهمم بجامعة حلوان

شاركت جامعة الزقازيق، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، فى المهرجان الرياضى الثانى لذوى الاحتياجات الخاصة الذى نظمته جامعة حلوان بمشاركة ست جامعات مصرية، والمقام بالصالة المغطاة بجامعة حلوان وملعب ألعاب القوى.

ورافق طلاب جامعة الزقازيق المشاركين بمنافسات المهرجان، محمد متولى مسئول فريق متحدى الإعاقة برعاية الشباب بالجامعة، هالة فاروق مدير إدارة النشاط الاجتماعى برعاية الشباب، حيث فازت الجامعة بالعديد من الميداليات والتى جاءت كالتالي: أمير صفوت عبد الواحد ثلاث ميداليات فضية فى 100متر واصابة الهدف والألعاب الإلكترونية، البراء السيد عبد العزيز ميداليتان فضيتان تنس طاولة وألعاب إلكترونية، على محمود محمد المركز الثالث اصابة الهدف، شهد إيهاب أحمد ميداليتان ذهبيتان وفضية وأول فى اصابة الهدف وثانى فى الجلة، يمنى محمد الشربينى ميدالية فضية مركز ثانى جله، يارا عصام ميدالية برونزية ثالث ألعاب صغيرة، سهيله على ميدالية فضية مركز ثانى ألعاب صغيرة، سلمى عبد الفتاح مركز ثانى ميدالية فضية تنس طاولة، أكرم نادر مركز ثالث ميدالية برونزية تنس طاولة، محمد حسن مركز ثالث ميدالية برونزية ألعاب إلكترونية، أحمد السيد على ميداليتان ذهبيتان اول 200 متر ومركز ثان 100م، عبير محمود أحمد أول ميدالية ذهبية فى رمى السهام، يارا عصام الخولى سهيله على محمد، ندى أحمد محمد ميداليتان فضيتان مركز ثانى إصابة هدف مركز ثانى جله.

أشاد الدكتور خالد الدرندلى بالانجازات التى حققها أبنائه الطلاب من ذوى الهمم خلال منافسات المهرجان الرياضى الثانى لذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة حلوان، مؤكدا أن الجامعة لن تدخر جهدا لتقديم كافة الدعم لأبناء الجامعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين رياضيا فى كافة الألعاب الرياضية لمواصلة مسيرتهم وتحقيق المراكز الأولى، وأن الجامعة تقوم بتهيئة الأجواء المناسبة لكل الطلاب لحصد الميداليات والفوز بالبطولات المشاركين فيها.

جدير بالذكر أن منافسات المهرجان أقيمت فى مسابقات التنس ومصارعة الذراعين والتصويب ورمى السهام والالعاب الإلكترونية الفيفا.

وفى ختام المهرجان أهدى رئيس جامعة حلوان درع المهرجان للطلاب المشاركين من جامعة الزقازيق، تقديرا لمشاركتهم المتميزة خلال المنافسات بمختلف الألعاب الرياضية.