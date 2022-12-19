جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية الشبانات مركز الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت كلية الطب البيطرى اليوم الإثنين، قافلة بيطرية بقرية الشبانات ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2022/2023 وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة برعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة.

ونفذت القافلة تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع أمين الكلية، حيث تم الكشف على 311 حالة حيوانات 1997 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للامراض مجاناً.

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن آليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.