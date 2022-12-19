رئيس جامعة الزقازيق يشهد احتفال اليوم العالمي لذوي الهمم تحت شعار «مجتمع بلا حواجز»

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهد اليوم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق احتفالية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار «مجتمع بلا حواجز» ، بحضور الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور إيهاب الببلاوي عميد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل ومحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، وعدد كبير من طلاب الكلية ، والأطفال من ذوي الهمم وذويهم .

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، حيث تم نقل الاحتفالية بلغة الإشارة ، كما تم الترحيب بأبناء الكلية من ذوي الهمم وذويهم.

وقد تخلل الحفل مجموعة من الفقرات الترفيهية والعروض الأدائية للأطفال من ذوي الهمم تحت عنوان ( أحب بلدي ) ، والتى لاقت استحسان جميع الحضور، كما تقدم أحمد عبد السلام أحمد حسين خريج من كلية العلوم ،كونه أول خريج من متحدي الإعاقة البصرية يتخرج من الجامعة راويا قصته الملهمة، حيث أثبت خلال كلمته أن ذوي القدرات الخاصة او الإعاقات المختلفة لديهم القدرة علي التحدي والنجاح في أى مجال من مجالات الحياة.

وخلال كلمته قدم رئيس الجامعة الشكر للقائمين على هذه الاحتفالية، مشيرا إلى أن الجامعة تحتفل كل عام بأبنائها من ذوي الهمم لإيمانها بقيمتهم ودورهم فى المجتمع لأنهم نموذج فريد للإرادة والتحدى والإنجاز، بما حققوه من إنجازات غير مسبوقة بكافة المجالات، ويرفعون اسم مصر فى كافة المحافل، مؤكدا على أن الجامعة تولى رعاية خاصة لأبنائها من ذوى القدرات الخاصة لصقل مهاراتهم ودمجهم فى المجتمع الجامعى.

وفي ختام الحفل التقط رئيس الجامعة عددا من الصور التذكارية مع أبنائه الطلاب، وكذا الطلاب من المؤدين للفقرات الفنية، متمنيا لهم دوام التقدم والرقى والشراكة بشكل بناء فى خدمة المجتمع، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 نحو ببناء الجمهورية الجديدة.