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الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى مؤتمر بغداد للتعاون بالأردن

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 09:47 م
الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى مؤتمر بغداد للتعاون بالأردن الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالي

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عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالأردن- صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
 
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في البحر الميت بالأردن، في قمة خماسية بين مصر، والأردن، والعراق والكويت، وفرنسا، وذلك على هامش مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة".
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شارك اليوم، في البحر الميت بالأردن، في قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق، وذلك إلى جانب كلٍ من عاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة تناولت تطورات وسبل تعزيز مسار التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعهم، وكذا تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة، التي تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن الوطن العربي والشرق الأوسط على أكثر من صعيد.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

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