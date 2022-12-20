التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوى لن تُعقد بنظام الأوبن بوك

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزار التربية والتعليم ، إنه لا نية لدى الوزارة أن تسمح بدخول الكتب إلى لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، أي أن الامتحانات لن تكون بنظام الأوبن بوك كما كان معمولا بها في سنوات سابقة، موضحة أن الوزارة لن تطلب من المديريات والإدارات التعليمية توفير أوراق مفاهيم للمواد في امتحانات الصفين الأول والثاني.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أنها تبدأ من 14 حتى 26 يناير المقبل، على أن تبدأ بعدها إجازة نصف العام الدراسي رسميا 28 يناير المقبل، وتستمر حتى 9 فبراير 2023 ولمدة 15يوما.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الأول، يتم إعداد جداول الامتحانات على مستوى المديرية بحيث تبدأ الامتحانات 14 يناير المقبل، وتنتهى يوم 26 من نفس الشهر.

وأوضحت الوزارة أنه يتم عمل امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.