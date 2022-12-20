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البحوث الفلكية: شهب الدب الأصغر تمطر سماء مصر غدا بـ 10 زخات فى الساعة

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 03:07 م
البحوث الفلكية: شهب الدب الأصغر تمطر سماء مصر غدا بـ 10 زخات فى الساعة شهب - ارشيفية
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد خلال يومى الأربعاء والخميس 21-22 ديسمبر، مع زخة شهب الدب الأصغر (الدببيات) .
 
وأشار تادرس، أن شهب الدب الأصغر Ursids تعتبر من الزخات الشهابية الخفيفة ،حيث يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 10 شهب فى الساعة، وينتج عن طريق الحطام الغبارى المتناثر على طول مدار المذنب  Tuttle الذى تم اكتشافه عام 1790 .
 
وأوضح أستاذ الفلك: تسقط شهب الدببيات كما لو كانت آتية من مجموعة الدب الأصغر Ursa Minor (بالقرب من النجم القطبى) وهو سبب تسميتها ، موضحا أن التوقيت السنوي لهذه الزخة يكون من 17 إلى 25 ديسمبر من كل عام ، وتصل ذروتها فى ليلة 21 حتى بزوغ فجر 22 ديسمبر.
 
وتابع، إن الزخات الشهابية عموما تُرى بالعين المجردة، ولا تحتاج مناظير او تلسكوبات فلكية بشرط البعد عن إضاءة المدينة وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، ولا يوجد أي مخاطر لزخات الشهب على الإنسان، إذ إنها تدخل الغلاف الجوي وتحترق فيه على ارتفاع أكثر من 70 كيلو متر من سطح الأرض، ولا يؤثر القمر المتناقص على رؤية الشهب هذا العام.
 

شهب

شهب الدب الأصغر

زخات الشهب

الفلك

البحوث الفلكيه

أشرف تادرس



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