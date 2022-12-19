اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الشابو بسوهاج

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 04:00 م
السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الشابو بسوهاج مجمع محاكم سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، المتهم "ا.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر المبثامقيتامين بدائرة قسم جرجا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم جرجا عن قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين وترويجه على عملائه بدائرة قسم جرجا، وراغبى الشراء والمتعاطين.
 
 
وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته 4 أكياس من الشابو وجوهر المبثامقيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 

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