المؤبد لمتهم بإحراز بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، المتهم "ي.ر" بالسجن المؤبد، وغرامة 5 آلاف جنيه، لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز سلاح ناري بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.