اليوم السابع
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الأجهزة الأمنية تتوصل لسبب وفاة شاب عثر على جثمانه داخل مسكنه بالمنصورة

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 01:19 م
الأجهزة الأمنية تتوصل لسبب وفاة شاب عثر على جثمانه داخل مسكنه بالمنصورة جثة - أرشيفية
الدقهلية : محمد الحبشى

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كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، لغز العثور على جثة شاب متوفى داخل منزله بمدينة المنصورة، وتبين أن السبب جرعة مخدر زائدة.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، بالعثور على جثة شاب يدعى محمد ي.أ.ي. فى العقد الرابع من عمره، داخل منزله بمنطقة حى الجامعة.

وانتقل ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشاب كان مسجى على سريره، وكشفت المعاينة المبدئية عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، وتبين أن الوفاة نتيجة جرعة مخدر زائدة.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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