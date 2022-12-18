مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارة إسعاف بدراجة نارية فى الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر اصطدام سيارة إسعاف بدراجة نارية على طريق منية النصر الجمالية، بمحافظة الدقهلية، وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، باصطدام سيارة إسعاف بها جثة متوفى بدراجة بخارية، ووفاة قائد الدراجة وإصابة آخر.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة إسعاف متجهة من مدينة المنصورة للمطرية، وبها جثة متوفى، اصطدمت بدراجة بخارية على الطريق الخلفي منية النصر الجمالية، أمام كفر أبو ذكري.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة ويدعى عبد الحميد رضا أحمد عبد الصمد، 30 سنة، ومقيم بقريه النزل، وإصابة محمد عبد المنعم محمد الألفي، 25 سنة، ومقيم بالنزل.

تم نقل الجثة لمشرحة منية النصر تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالته مستقرة، فيما نُقلت الجثة التي كانت داخل الإسعاف بسيارة أخرى للمطرية، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.