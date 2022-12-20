إصابة 6 من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة على الصحراوى الغربى ببنى سويف

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين سمسطا دائرة المحافظة، نتج عنه إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة .

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بـ 3 سيارات إلي موقع الحادث وتم نقل المصابين إلي مستشفي العدوة المركزي بمحافظة المنيا لقربها من مكان الحادث وجاري تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

ونقلت سيارات الإسعاف كلا من "معبد.ع.م" 40 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وزوجته "كريمه.م.ع.ه" 36 عامًا، مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري، وأبنائهما جنا 6 سنوات، مصابة بجرح قطعي بالرأس 5 سم، وهايدي 12 عامًا، مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري، و فاطمة 9 سنوات، مصابة باشتباه كسر في بالفخذ الأيمن، وعبد الرحمن 3 سنوات، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليمنى إلي مستشفي العدوة المركزي غرب محافظة المنيا لقربها من مكان الحادث وجاري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.