"إحساسى هموت قريب".. حكاية فتاة توفت قبل شهر من زفافها وتوقعت وفاتها

بنى سويف - هانى فتحى

آية أيمن فتاة من مدينة بنى سويف، شغلت منصات التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، بعدما تداول الكثير قصة وفاتها متأثرة بإصابتها فى حادث سير قبل شهر من حفل زفافها.

البداية كانت بتلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارًا من مستشفى بنى سويف التخصصى يفيد بوفاة فتاة تدعى آية أيمن متأثرة بإصابتها فى حادث سير بمدينة بنى سويف.

وشيع أهالى مدينة بنى سويف، جثمان فتاة، توفيت متأثرة بإصابتها فى حادث مرورى، قبل زفافها، إلى مثواها الأخير بمقابر أسرتها شرق النيل فى محافظة بنى سويف، وسط حالة من الحزن على فراقها.

وسادت حالة من الحزن الشديد داخل جنازة الفتاة آية أيمن أثناء تشيع جثمانها داخل مقابر الأسرة بمنطقة شرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل.

وشارك المئات من أهالى مدينة بنى سويف فى تشيع جنازة الفتاة إلى خرجت من أحد مساجد مدينة بنى سويف عقب أداء صلاة الجنازة إلى المقابر بمنطقة شرق النيل فى مدينة بنى سويف.

فيما نعى الكثير من أبناء المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعى الفتاة التى توفيت قبل شهر من زفافها.

وتوقعت فتاة بنى سويف بوفاتها قبل الحادث على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى قائلة "مش عارفه ليه حاسه أنى هموت قريب، احساس مسيطر عليا وبيتجدد مع كل حد بسمع خبر وفاته، بس سؤال ديمًا بسأله لنفسى، لما أموت وأكيد كلنا هنموت، هلاقى حد يزعل عليا، هلاقى حد يختملى القران، هلاقى ناس تعمل علشانى فى أخرتى حاجة تفرحنى ولا هتكون أخرها الله يرحمها وبس".



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جانب من الجنازة



جنازة فتاة بنى سويف



خروج جنازة فتاة بنى سويف